В Польше коренным образом меняется система образования 2 11.01.2017, 17:01

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Фото: Polskie Radio

Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон об образовании.

Согласно реформе, с будущего школьного года начнется процесс ликвидации гимназий. Вместо них будет введена восьмилетняя начальная школа и четырехлетнее обучение в лицее. Координацией реформы займется Министерство национального образования, сообщает «Радио Польша».

Президент признался, что это было трудное решение, потребовавшее целого ряда консультаций:

«После рассмотрения многих позиций и их обсуждения, а также после беседы с министром образования Анной Залевской и премьером Беатой Шидло в присутствии профессора Анджея Васько – члена Национального совета по развитию, я принял решение подписать как Закон об образовании, так и сопутствующие законодательные положения».

Президент также выразил мнение, что реформа системы образования была в Польше необходима, а каждый очередной год без реформы мог нанести ущерб качеству образования. Анджей Дуда подчеркнул, что действующее до сих пор 3-летнее обучение в лицее было слишком кратким.

Президент добавил, что эта реформа является ответом на общественные ожидания по вопросу ликвидации гимназий. Однако ее принципы не устраивают некоторые педагогические круги. В частности, с планом ликвидации гимназий не согласен Союз польских учителей.