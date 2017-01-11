На Исаакиевском соборе в Петербурге вывесили баннер «Не РПЦ» 2 11.01.2017, 17:18

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Фото: ‏@merr1k

В Санкт-Петербурге провели перформанс из-за передачи излюбленного туристами Исаакиевского собора РПЦ.

В Санкт-Петербурге на колоннаде Исаакиевского собора активисты вывесили баннер с надписью "Не РПЦ" в знак протеста из-за принятого накануне решения о передаче храма-музея Русской православной церкви.

Фоторепортаж с места событий опубликовала Фонтанка.ру.

Вся акция продлилась 3 минуты, после чего полицейские сняли протестный баннер.

Инициировали мероприятия участники общественного движения "Весна". Сами организаторы планировали вывесить надпись: "Слава богу, не РПЦ", однако контроль полиции им помешал полностью реализовать задуманное.

Ранее Исаакиевский собор являлся музеем. РПЦ в июле 2015 года обратилась к местным властям с просьбой о передаче храма, но получили отказ.

10 января текущего года губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко объявил об удовлетворении ходатайства РПЦ по Исаакиевскому собору. По его словам, храм полностью сохранит просветительскую функцию.