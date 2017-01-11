Из рабочих «Горизонта» делают «стахановцев»? 7 11.01.2017, 17:53

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На заводе установили заоблачные планы и 12-часовой рабочий день.

Об этом в редакцию charter97.org сообщил читатель.

Руководство «Горизонта» выдало соответствующий приказ «с целью рационального использования рабочего времени в 2017 году, снижения издержек производства, безусловного выполнения плановых заданий, недопущения срыва сроков договорных обязательств, учитывая логистику поставок комплектующих элементов».

По словам рабочего, за «рациональным использованием рабочего времени» скрывается 12-часовой рабочий день и нереальные для выполнения планы по производству телевизоров. Кроме того, за невыполнение плана работников лишают премий.

«Я, работник унитарного предприятия ЗЭБТ «Горизонт», хочу донести кое-какую информацию. Нас заставляют работать по 12 часов, устанавливают специально заоблачный план по 1200-1400 штук телевизоров в день. Мы, конечно, этот план не выполняем, потому что его нельзя выполнить (за невыполнение плана нас лишают премии по 1%.) Входить в цех будем скоро по отпечаткам пальцев», — написал он.