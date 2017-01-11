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Десять фильмов, которые стоит посмотреть в 2017 году

  • 11.01.2017, 18:14

В топ-10 вошли фильмы как от киностудии Marvel, так и от известных режиссеров.

Обозреватель BBC Culture рекомендует к просмотру впечатляющий перечень фильмов — от авторского кино американской студии Marvel и восьмой части саги «Звездные войны» до новых работ Кристофера Нолана, Эдгара Райта, Софии Коппола и Александра Пейна.

«Я не твой негр»

Вдохновившись неоконченной книгой американского писателя и гражданского активиста Джеймса Болдуина, посвященной истории убийств лидеров движения за права чернокожего населения США в 1960-е годы, гаитянский кинорежиссер Рауль Пек создал документальный фильм на эту тему.

В основу фильма легли публичные выступления и письменные труды Болдуина за несколько десятилетий — за кадром остались разве что его выказывания о правах сексуальных меньшинств.

Обличительные речи этого выдающегося активиста об истории расовой борьбы в США, увы, не утратили своей актуальности и в XXI веке, хотя Болдуин ушел из жизни еще в 1987 году.

Фильм больше похож не на изложение взглядов американского борца за права человека, а на спиритический сеанс — бесстрастный голос актера Сэмюэла Лероя Джексона словно возвращает к жизни самого автора.

Чтобы подчеркнуть злободневность призывов Болдуина, Пек перемежает видеоряд кадрами массовых протестов в городе Фергюсоне (штат Миссури), вспыхнувшими в 2015 году после убийства полицейским чернокожего юноши. В мире, где по-прежнему попираются самые основные права цветного населения, вряд ли кому-то придет в голову назвать эту тему исчерпанной.

«Прочь»

Дебютный фильм американского актера Джордана Пила (известного зрителям, среди прочего, по сериалу «Ки и Пил») в качестве сценариста и режиссера на большом экране - триллер «Прочь» - уже окрестили помесью «Ребенка Розмари» с «Прислугой» или «Угадай, кто придет к обеду?» со «Степфордскими женами».

Чернокожий парень обнаруживает, что родители его белой девушки участвуют в страшном заговоре, цель которого — добиться полной расовой однородности в своем благополучном предместье.

Завязка фильма сделана вполне в духе полноценной серии «Сумеречной зоны», но, по крайней мере, судя по трейлеру, после этого начинается настоящий сумасшедший дом.

Фильмы ужасов, которые демонстрируют в последнее время широкой публике, страдают однообразием, но как знать - может быть, хороший писатель-сатирик, обратившийся к этому жанру, способен вдохнуть в него новую жизнь?

«Персональный покупатель»

Новый этап в творчестве американской актрисы Кристен Стюарт ознаменовался лиричным и тревожным фильмом французского режиссера Оливье Ассайя о личной помощнице знаменитости, одержимой желанием вступить в контакт со своим умершим братом-близнецом.

Помимо завораживающе спокойной игры Стюарт, больше всего в этом фильме интригует необычайно прямолинейная подача всего сверхъестественного, как будто маячить на заднем плане совершенно реалистичной в остальном драмы - обычное дело для духов людей, отошедших в мир иной.

Как и в другом фильме Ассайя с участием Стюарт, «Зильс-Мария», таинственное здесь воспринимается как должное. Такой подход позволяет актрисе просто существовать внутри своей героини, а не строить вокруг нее сюжетную линию, и чем меньше усилий она прилагает, тем убедительнее ее игра.

«Обманутый»

Трудно себе представить более странное сочетание, чем София Коппола и жанр вестерна, - тем интереснее посмотреть этот римейк ковбойского фильма, снятого некогда Доном Сигелом с участием Клинта Иствуда.

Хотя действие фильма происходит в середине XIX века, во время Гражданской войны в США, история раненого бойца армии Севера, укрывшегося в женской школе на Юге, в исполнении ирландского актера Колина Фаррелла — это, по сути, сплошной соблазн, и, судя по кадрам новой постановки, Коппола добавила оригиналу томности.

Как женщина-режиссер справится с самым мужским жанром - неизвестно, но ведь это и есть самое увлекательное!

«Дюнкерк»

Верность Кристофера Нолана старой киношколе может показаться чистой воды протестом против развития технологий в этой индустрии, но широкоформатный батальный фильм без компьютерной графики - это по нынешним временам такая редкость, что выход на экраны любой такой картины может считаться праздником.

Хотя «Дюнкерк» неизбежно будут сравнивать с драмой «Спасти рядового Райана», новая картина посвящена не победе союзных войск над фашистской Германией, а эвакуации более трехсот тысяч бойцов из французского приморского города — нетипичный сюжет для столь масштабного фильма.

Уже давно говорят (в том числе о фильме про рядового Райана), что снять по-настоящему антивоенный боевик невозможно, но, может быть, история спасательной, а не боевой операции поможет наконец разрешить эту дилемму.

«Снеговик»

Прошло пять долгих лет со дня выхода на экраны триллера эпохи холодной войны «Шпион, выйди вон!», намеренно снятого режиссером Томасом Альфредсоном в довольно-таки отталкивающей манере, но, судя по всему, этой экранизации криминальной драмы Ю Несбё стоило ждать.

В роли детектива, идущего по следам, пожалуй, первого в Норвегии серийного убийцы, снялся ирландский актер Майкл Фассбендер, в роли его единомышленницы — шведка Ребекка Фергюсон. В актерском составе также блистают англо-французская актриса Шарлотта Генсбур и американцы Дж. К. Симмонс и Вэл Килмер.

Довольно странно наблюдать за возвращением Альфредсона в родную Скандинавию с англоговорящими актерами, но будет интересно посмотреть, что он сотворит на своем, привычно холодном, поле с бюджетом голливудского размаха.

«Юный водитель»

Нам так и не суждено было увидеть триллер «Человек-муравей» в постановке Эдгара Райта. Но если повезет, те заготовки, которые он успел сделать для этого фильма (до того, как его передали в студию Marvel), могут найти отражение в его картине о немом водителе, удирающем с места преступления под музыку в исполнении американского актера Энсела Эльгорта.

Райт, который в большинстве своих фильмов сотрудничал со сценаристом Саймоном Пеггом, впервые написал сценарий самостоятельно, что позволило ему обрести независимость от «фабрики кино» Marvel. Да и актеров-супергероев он набрал сам — в фильме снялись американские звезды Джейми Фокс, Джон Хэмм и Кевин Спейси.

«Тор: Рагнарёк»

Ожидать авторских находок от картины производства студии Marvel — неблагодарное занятие, но мы и не напрашиваемся на благодарность, тем более что сочетание режиссера Тайка Вайтити и истории про мужскую дружбу Тора и Халка может принести впечатляющие плоды.

Новозеландский режиссер Вайтити, известный любителям кино по комедиям «Реальные упыри» и «Охота на дикарей», привносит в самую суровую и непривлекательную историю из всей серии фильмов о супергероях кинематографической вселенной Marvel столь необходимую легкость.

Не исключено даже, что австралийскому актеру Крису Хемсворту удастся проявить в этом фильме свое дарование комика, которое он демонстрировал в «Охотниках за привидениями» и «Каникулах».

Конечно, зрителям вряд ли придется хохотать на протяжении всего киносеанса: «Рагнарёк» в древнескандинавской мифологии означает «конец света». Но если Хемсворту и Марку Руффало удастся создать комедийный дуэт в духе Бинга Кросби и Боба Хоупа в цикле кинофильмов «Дорога в…», то «дорога в апокалипсис» может оказаться не такой уж страшной.

«Звездные войны: Эпизод VIII»

Приглашение Райана Джонсона, снявшего фильмы «Петля времени» и «Кирпич», в качестве режиссера «Звездных войн» по-прежнему остается самым неожиданным выбором за всю историю съемок этой саги.

Кроме того, если не считать автора задумки Джорджа Лукаса, он, Джонсон, единственный — одновременно режиссер и сценарист одной из серий цикла.

Маловероятно, что восьмой эпизод «Звездных войн», у которого пока нет названия, станет столь же неповторимым, как снятый Джонсоном фильм «Братья Блум», однако после добротной, но совершенно не зрелищной постановки Абрамса явно пришла пора внести свежую струю в третью трилогию цикла.

Можно надеяться, что Джонсону удастся найти альтернативу приевшимся режиссерским приемам Абрамса в духе Стивена Спилберга.

«Уменьшение»

Представляется вполне логичным, что, запечатлев на пленку бытовые неурядицы жителей Среднего Запада США, режиссер Александр Пейн обратился к теме людей, которые пользуются услугой уменьшения своего тела, чтобы сплотиться в малюсенькие общины единомышленников. Так ведь?

Пейн годами мечтал снять «Уменьшение», но казалось невероятным, чтобы режиссер, известный сдержанным юмором своих комедий, нашел время и деньги попробовать себя в научной фантастике.

Странная задумка для человека, который раньше этим не занимался — хотя он вместе со своим партнером Джимом Тейлором и принимал участие в создании сценария для «Парка юрского периода III». Интересно посмотреть, что из этого выйдет.


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