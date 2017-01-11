При расчете картой у минчан снималась тройная сумма 7 11.01.2017, 18:17

В банке говорят о сбое и обещают вернуть деньги.

С проблемой в редакцию onliner.by обратились сразу три человека, которые являются клиентами разных банков. Рассчитываясь пластиковой картой в магазине, они заметили, что деньги снимаются дважды или даже трижды. Минчанин Александр заметил неточность сразу и позвонил в обслуживающий банк, но определенного ответа получить не смог. Как оказалось, проблема коснулась не непосредственно пластиковых карт, а неисправных терминалов.

— В понедельник с моей карты с интервалом в несколько секунд трижды списалась одна и та же сумма, — делится историей Александр, клиент «БСБ Банка». — Я сразу обратился в банк. Через какое-то время мне перезвонили и сказали, что в процессинговом центре произошел сбой и скоро они решат мой вопрос. Деньги вернулись на следующий день, но, что интересно, пришла сумма в несколько раз больше, чем я ожидал. То есть лишние деньги списывались с начала месяца, но никаких уведомлений не приходило.

С такой же проблемой обратились и клиенты «Альфа-Банка», который обслуживается другим процессинговым центром. Позже стало известно, что дело вовсе не в картах, а в терминалах, которые обслуживаются «Приорбанком».

— 8 января в системе «Приорбанка» действительно произошел сбой, вследствие которого информация о транзакциях в наших терминалах по карточкам других банков была продублирована. В результате банки-эмитенты дважды списали деньги со счетов клиентов. Наши специалисты утром 9 января оперативно локализовали проблему, предприняли все возможные действия для отмены продублированных транзакций — сформировали и отправили партнерам файл с отменами по операциям. Однако в системах некоторых банков информация уже была обработана, а деньги списаны. Их возврат будет осуществлен в ближайшее время (период возврата средств определяют банки-эмитенты), — объяснили в пресс-службе «Приорбанка».

В банке также сообщили, что время возврата отчасти будет зависеть от обслуживающих банков. Сколько именно человек столкнулись с ошибкой, в пресс-службе ответить не смогли.