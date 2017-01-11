Несколько очевидных вещей 1 Януш Майхерек, interia.pl

11.01.2017, 18:30

Фото: РИА «Новости»

Россия стремится дестабилизировать западный мир, по отношению к которому выступает слабым и бедным партнером.

Порой стоит напомнить простые и банальные истины, значение и реальный смысл которых ускользают от нас в шуме общественных дискуссий, слишком часто превращающихся в бессмысленный гвалт или того хуже — волну пропагандистских слоганов и штампов.

Обратимся к примеру. Политика, которую единовластно проводит Владимир Путин, явственна и прозрачна, а ее цели очевидны. Россия стремится дестабилизировать и расчленить западный мир, по отношению к которому она выступает слабым и бедным партнером (или даже просителем), разбив его на части, поскольку с каждой страной по отдельности она сможет вести себя, как сильный, а, возможно, даже доминирующий и диктующий свои условия игрок.

Основные институты, объединяющие западный мир — это Европейский союз и НАТО. Естественно, что Россия старается всеми силами ослабить и парализовать их. Некоторые российские пропагандисты (тоже вполне открыто) предсказывают, что в столетие падения царизма, которое приходится на начавшийся год, россияне постараются разрушить западный порядок и стоящие на страже его цельности институты. Москва не угрожает им, как это делал в эпоху холодной войны Советский Союз, применением силы, в том числе ядерного оружия. Она обращается к арсеналу разнообразных средств, которые позволяют вести то, что называют сейчас гибридной войной.

В набор этих инструментов входит нашедшая широкое применение как в отношении западного, так и постсоветского мира поддержка политических сил, которые занимаются дезинтеграцией и дестабилизацией существующей системы. Порой они пользуются содействием совершенно открыто: некоторые партии и политики получают финансовую помощь, а связанные с ними группы интересов — выгодные контракты и условия поставок сырья.

Официальная пропаганда распространяется при помощи иноязычных каналов связи с западными обществами, а также более тонких и неявных методов. Она внедряет в разворачивающиеся в западном мире дискуссии ложь, полуправды и дезинформацию, которые призваны помешать силам и политическим игрокам, стремящимся к интеграции и кооперации, а одновременно поддержать тех, кто выступает и действует против таких шагов. Недостатка в последних нет: сейчас в западном мире по разным причинам получили распространение идеологии и доктрины, которые оспаривают основополагающие принципы, на которых он стоит. Многие политики и граждане поверили в наивную идею, что им станет лучше за пределами этого мира или без этих принципов, поэтому они протестуют против них на радость Путину и с его поддержкой. Он сам, конечно, тоже не выносит этих принципов, поскольку на них зиждется Запад, с которым не способна конкурировать Россия. Между тем она с легкостью сможет навязать свои условия и лидерство каждому конкретному государству, с которым вступит в игру один на один.

Все шаги, направленные на дезинтеграцию и разделение западного мира на отдельные части, каждая из которых будет слабее России, служат исключительно ее интересам. Конечно, существуют силы, которые продвигают их осознанно, разделяя идеалы «русского мира». Однако все остальные, представляющие гораздо более многочисленную группу, делают это по глупости, которую можно назвать самой недооцененной действующей силой в истории человечества.

То, что основным полем битвы современной пропагандистской и идеологической войны, которую ведет против западного мира Россия, стал интернет — лишь вопрос технологического развития. Некоторые называют это кибервойной, многие говорят, что она уже началась, а хакеры, хейтеры и интернет-тролли — это новые наемники и диверсанты.

Януш Майхерек, interia.pl (перевод – inosmi.ru)