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Дарья Домрачева примет участие в эстафете

  • 11.01.2017, 19:05
Дарья Домрачева
Фото: Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Полностью наш состав выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко, передает tut.by.

Главные претенденты на подиум заявили следующие четверки:

Германия: Хинц, Хаммершмидт, Пройсс, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Эмонье.

Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная.

Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Виткова, Коукалова.

Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю.

Россия: Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова.

Гонка начнется 12 января в 16.30 по минскому времени.


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