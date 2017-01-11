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«Белтелеком» откажется от интернета dial-up

  • 11.01.2017, 19:16

С 1 февраля эра коммутируемого доступа в интернет (dial-up) закончится.

«Белтелеком» сообщил, что с 1 февраля завершится предоставление подобной услуги, пишет sb.by.

Уйдут в прошлое услуги «Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет» и «Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных интернет-карт». Потребителям предложили воспользоваться другими способами подключения, с более высокой скоростью доступа».

Коммутируемый доступ (dial-up) – это способ подключения к интернету, использующий телефонную линию. Такой способ считается простым и дешевым, однако не может обеспечить высокую скорость доступа – она ограничена 50 Кбит/с. Причем стоимость услуги не зависит от количества скачанных данных и тарифицируется по времени.

Такой способ доступа использовали те, кто заходил в сеть редко и ненадолго. Коммутируемый доступ был первой технологией подключения к Интернету, которая стала доступна в Беларуси.


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