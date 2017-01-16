Беларусь и Гонконг договорились об отмене виз 2 16.01.2017, 13:25

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Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.

Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигла договоренности о взаимной отмене виз.

Как сообщает посольство Беларуси в Китае, договоренность вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси и Китае.

Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.

По мнению специалистов, отмена виз между Беларусью и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.

В понедельник также подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество между Беларусью и Гонконгом.

В соответствии с соглашением ставка по дивидендам и процентам составит 5%, ставка роялти — от 3 до 5%, по остальным операциям ставки не оговариваются.

Специалисты полагают, что подписание соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество создаст благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере между сторонами.