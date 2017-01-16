Лукашенко ездит по курортам за народный счет 14 16.01.2017, 14:52

6,026

Архивное фото Frank Schwichtenberg

Диктатор посещает слаборазвитые авторитарные страны, где еще не знают о «качестве» его товаров.

В воскресенье Лукашенко встретился с руководством Египта во время своего официального визита в эту страну. Следующим пунктом назначения для диктатора стал Судан.

Так белорусские власти ищут рынки сбыта, говорит политолог Валерий Карбалевич.

— Они считают, что в «третьем мире» еще есть страны, где понадобятся белорусские трактора и МАЗы, что там просто не знают об этой продукции, и если Лукашенко поедет и презентует, тогда ее начнут покупать, — отмечает политолог в интервью «Завтра твоей страны». — Это вера, что белорусская продукция – качественная, но о ней просто не знают.

В этих визитах, как всегда, есть и элемент пиара, считает собеседник издания: дескать, белорусского диктатора еще хотят видеть в Африке.

Что касается особенностей политического режима в той или иной стране, например, в Судане, то тут белорусское руководство не слишком привередливо, потому что и сам белорусский режим в значительной мере авторитарный и недемократичный. Вопрос о том, что в мире не очень хорошо относятся к суданскому режиму, вряд ли может стать препятствием для Лукашенко, заключает аналитик.

— Наоборот, здесь есть свои преимущества: в мире не признают, не любят суданский режим, а белорусы готовы приехать. Возможно, будет получена своя выгода от того, что в Судане присутствует не так много экономических игроков, — полагает эксперт.

Запад снял санкции с официального Минска, но главу Беларуси по-прежнему не видно в Европе.

— Если бы приглашали, Лукашенко с удовольствием поехал бы, — уверен политолог. — Съездил в Рим, заодно заглянул к Папе римскому, к президенту и, видимо, не слишком остался доволен, потому что его не принял премьер-министр Италии, который фактически является первым лицом государства. Это стало определенным уроком.

«Что такое Судан? Бедная страна»

— Весь товарооборот с этой страной состоит из белорусского экспорта, причем в самый лучший год он составлял около 80 миллионов долларов, а сейчас около 40 миллионов. Но и та, и другая цифра – это не уровень правителя страны, — убежден экономист Лев Марголин.

Даже если после этого визита и подписания всех договоров товарообороты увеличатся на 10-20 миллионов долларов, они бы увеличились и без участия Лукашенко, не сомневается эксперт.

По его мнению, поездки главы Беларуси по странам так называемой «дальней дуги» нисколько не обоснованы. Результат был бы, если бы «дальняя дуга» охватывала страны, с которыми «можно было бы иметь достаточно крупный товарооборот — Индию, Бразилию, Аргентину, ЮАР». Но она «сосредоточена на странах, которые раньше называли слаборазвитыми».

Чаще всего в результате визитов главы белорусского государства подписываются в лучшем случае протоколы о намерениях, в худшем – они продиктованы стремлением просто пробить брешь.

— Что такое Судан? Это бедная страна, и даже если бы у нас было что-то очень ценное, чтобы предложить, у нее все равно нет возможностей это купить. Рассчитывать на резкий рост товарооборота не приходится, — резюмирует эксперт.