В один и тот же Рейкьявик 1 Илья Мильштейн, graniru.org

16.01.2017, 15:07

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

А согласитесь, это могло бы стать эффектным зрелищем.

Приезжает наш, такой моложавый и целеустремленный, и возглашает: "Новое мышление!" Прибывает американец, старый и брутальный, и возражает, причем по-русски: "Доверьяй, но проверьяй!" Потом руководители долго перетирают насчет гонки вооружений и общего состояния дел на планете, ни о чем не договариваются, но основы для диалога заложены, и скоро они подпишут всеобъемлющее соглашение, покончив с холодной войной. На радость человечеству, в течение долгих предшествующих лет закошмаренному угрозой мировой бойни.

По-русски это называется "дежавю", а не по-русски - Рейкьявик. Что же касается языка современной политики, щедро засоренного разного рода утечками и фейками, порой неотличимыми друг от друга, то название одной из северных столиц сегодня опять символизирует что-то вроде разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Одна из свежих новостей, обнародованных в таблоиде и тут же яростно опровергнутых обеими сторонами, так и звучит: наш и американец скоро встретятся в Рейкьявике.

Дезавуированная новость обольщает старыми надеждами и соблазнами.

Мы же помним, как это было. Сперва Михаил Сергеевич и признавать не хотел наличие у себя в стране каких-то там политзаключенных, но скоро передумал и даже, под доброжелательным нажимом западных партнеров, начал их всех освобождать. Сперва он Сталина как бы похваливал, а невдолге обрушилась на страну новая оттепель и молодежная редакция ТВ, разгулявшись на воле, стала клеймить преступления минувших времен. Сперва пленум, пусть даже и апрельский, не был местом для дискуссий, но потом пришел съезд и разверзлись такие споры, каких лет 70 никто не слышал. Вот что Рейкьявик животворящий делает!

Оттого так хочется, не проверяя, довериться коллегам, утверждающим, будто Дональд Трамп и Владимир Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. Разумеется, в иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности перед человечеством они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.

Ну, а почему бы и нет? У них, у Путина и Трампа, имеется даже целый ряд преимуществ в сравнении с Горбачевым и Рейганом. Для хозяина Белого Дома очередной советский вождь являлся очередным повелителем империи зла. Зловещим американским стариком с его "звездными войнами" у нас пугали детей. Напротив, Владимира Владимировича с Дональдом Ивановичем связывают пусть и заочные, но необычайно теплые отношения. А если верны слухи и доклады о том, что гостеприимные российские хозяева удовлетворяли буквально любые прихоти заокеанского гостя еще в бытность его устроителем конкурса "Мисс Вселенная" в Москве и страшно болели за него и подсуживали, когда он баллотировался в президенты, то грядущий Рейкьявик кажется событием практически предопределенным.

Другой вопрос, что это будет за Рейкьявик и чем обернется для рода людского встреча закадычных, хотя и незнакомых пока между собой друзей.

Есть мнение, что Трамп - прожженный делец и циник, использующий людей, их страхи и упования исключительно для собственной выгоды. В частности, страхи апокалиптические, которые Россия в последние года три поставляла в режиме каждодневной отгрузки. В поединке с Хиллари Клинтон, считавшейся непримиримым врагом Путина, он успешно эксплуатировал эти страхи, и не исключено, что многие американцы сознательно или бессознательно проголосовали за "миротворца". Однако теперь наступает время заниматься конкретной политикой, и где бы они ни встретились, Трамп с Путиным, договариваться им будет очень трудно. По той хотя бы причине, что торговаться с Россией миллиардер, вероятно, захочет по очень высокой цене, которая для Кремля окажется неподъемной. По цене сделки, в рамках которой РФ больше не будет представлять для США экзистенциальную угрозу.

Есть версия, что он вообще не тот, за кого себя выдает. С виду самовлюбленный жлоб и невежда, Трамп гораздо умней и уязвимей, чем желает казаться. Потому так болезненно реагирует на всякие компрометирующие слухи, похожие или непохожие на правду. Ясно лишь, что за годы своей бурной и упоительно прекрасной 70-летней жизни он немало напроказил и, следовательно, должен быть политиком куда более управляемым, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме того, американская система сдержек и противовесов не предусматривает тех финтов, которые у нас в иные времена обозначались неприятным словом "волюнтаризм". Балансируя между Realpolitik и импичментом, республиканец будет заметно скован в своих действиях и едва ли отважится на поступки, радующие друга Владимира, но для Америки неприемлемые. Типа сдачи Украины, жестких разборок с Европой, дистанцирования от НАТО. Тем более на фоне малоприятных разговоров о его многолетних тесных контактах с Москвой.

Но тогда о чем им договариваться в воображаемом Рейкьявике, этим президентам, явно созданным друг для друга и таким непохожим? А главное, ситуация в обеих странах кардинально отличается от той, что имела место при Горбачеве и Рейгане. Тогда, три десятилетия назад, народ советский пребывал в состоянии стойкого отвращения к своему начальству и строю, и в названии фильма будущего видного единороса это отношение выражалось емко и точно: "Так жить нельзя". Теперь выясняется, что только так и можно, и в относительно свежем опросе внешнеполитические идеалы большинства россиян формулируются однозначно: все нас боятся, и хорошо, что боятся. А тот, без которого нет России, чутко прислушивается к этим внушенным мыслям и намерен в дальнейшем продолжать воплощать в жизнь самые дерзкие мечты соотечественников. Так что про "новое мышление" применительно к Владимиру Владимировичу - это только в насмешку можно сказать.

Он ведь тоже помнит, как оно было при Рейгане и после. Сначала проверяли, затем доверяли, и политзеки выходили на свободу, и журналисты писали что хотели, и ракеты, образно выражаясь, зачехлялись, и мир рукоплескал договорившимся, а там и до крупнейшей геополитической катастрофы было рукой подать. Путина не проведешь.

Что же касается Америки, то приход Трампа сопровождается таким количеством новостей про Россию, какого еще никогда там не приходилось слышать. Эти чуть ли не ежечасные новости, чаще в форме утечек, нежели фейков, с недавних пор стали топовыми, и конца не видно сообщениям о том, как бывшие партнеры по перезагрузке взламывали в США буквально все, что шевелится. Какой уж там Рейкьявик. Человечество еще легко отделается, если трампопутинская эпоха завершится без роковых потрясений и народы мира как-то их обоих переживут. Того и этого, бессменного российского вождя и грядущего американского отца нации, которым, по совести говоря.

Илья Мильштейн, graniru.org