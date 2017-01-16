Житель Ганцевичей вынес из храма пожертвования и церковное вино 3 16.01.2017, 14:59

6,093

Злоумышленник пробрался внутрь церкви через подвальное окно, разобрав при этом кирпичи.

Неработающий ранее судимый 39-летний житель Ганцевичей задержан за совершенную в сельском храме кражу, сообщил БелТА первый заместитель начальника Ганцевичского РОВД Алексей Крысюк.

Злоумышленник был задержан сотрудниками милиции по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время принимается решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст.10.5 КоАП (мелкое хищение). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 января в деревне Огаревичи. Следы взлома в храме Святого Равноапостольного князя Владимира обнаружил его настоятель иерей Александр Лемеза.

Злоумышленник пробрался внутрь церкви через подвальное окно, разобрав при этом кирпичи. Вор оставил после себя следы не только на снегу, но и внутри храма: на полу валялись разбитые и целые бутылки с кагором, вскрытая церковная касса и копилка для пожертвований прихожан.

По словам настоятеля, всего вор похитил около Br150 и 4 бутылки вина, а также ароматизатор для икон и свидетельство о венчании. Часть похищенного сотрудники милиции изъяли у злоумышленника при задержании. Как пояснил сам задержанный, накануне он выпил и отправился за добавкой. Поскольку средств для продолжения банкета у него не было, вместо магазина он забрался в церковь.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, в Гомеле женщина забрала из ТЦ урну с пожертвованиями на лечение ребенка.