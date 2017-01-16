Леонид Злотников: Белорусам приходится тратить больше, чем они зарабатывают 3 16.01.2017, 15:16

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Коммуналка, транспорт и налоги «съедают» последние долларовые сбережения.

Срочные валютные вклады белорусов сократились на 700 млн долларов по состоянию на 1 января 2017 года, при чем упали не только банковские вклады, но и сбережения граждан. Это явление для Charter97.org прокомментировал экономист Леонид Злотников.

— У людей снижаются доходы и растет та часть расходов, которую они тратят на коммунальные услуги, на транспорт, на оплату налогов. Денег, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который сложился, не хватает. Различные наблюдатели и аналитики уже многократно это отмечали — таково общее мнение, что людям приходится тратить больше, чем они зарабатывают. Пока они привыкли тратить больше, хотя доходы уменьшились.

— Как отмечают некоторые эксперты, уменьшение депозитов населения может привести к «инвестиционной депрессии» в стране. Что это значит?

— Я бы сказал, что бояться нечего. У нас и так есть эта депрессия — и без уменьшения вкладов населения. Даже в 2014 году объем инвестиций в экономику снизился, в основные производственные фонды уменьшился примерно процентов на 30. Так что вклады населения инвестиции не подтолкнут, изменения этих вкладов не привлекут никаких иностранных вложений в экономику Беларуси, потому что они и так сюда не шли. Так что особого влияния на инвестиционный процесс это не оказывает.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало 2017 года срочные валютные вклады белорусов сократились до прошлого года на 9% — 6,99 млрд долларов против 7,7 млрд. При этом рублевые вклады увеличились на 12% с учетом начисленных процентов, но не выросли в реальном выражении. Примечательно, что в 2016 году сокращались не только банковские вклады, а и запасы, что люди хранили в других местах, в том числе дома.