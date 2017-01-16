Минское «Динамо» обыграло в гостях «Адмирал» 1 16.01.2017, 15:25

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После этой встречи «зубры» возвращаются домой, где сыграют 19 января с рижскими одноклубниками.

Минское «Динамо» завершило дальневосточное турне победой во Владивостоке над «Адмиралом» — 5:3 (3:1, 2:1, 0:1), пишет tut.by.

Минчане умело пользовались ошибками неудачно игравших вратарей хозяев — Максима Третьяка и заменившего его Никиты Серебрякова — и уже к 12-й минуте вели 3:0 после голов Аарона Палушая, Александра Китарова и Марка-Андре Граньяни.

В первом периоде «Адмирал» смог отыграть одну шайбу благодаря неразберихе в обороне минчан, но в самом начале второго Андрей Степанов вновь довел преимущество до трех голов.

На гол в большинстве Дмитрия Саюстова минчане ответили курьезной шайбой Андрея Стася.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил форвард «Адмирала» Павел Макаренко.

«Адмирал»: Третьяк (Серебряков); Бартулис (К) — Блум (А), Краснослободцев — Райт — Саболич; Моррисонн — Волченков, Горшков — Саюстов (А) — Александров; Земчёнок — Гавриленко, Казаков — Макаренко — Жафяров; Плотников — Иванов — Сигарёв; Курашов, Алексеев.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Палушай — Эллисон (А) — Петтерссон; Хенкель — Шинкевич, Дрозд - Костицын (А) -Матерухин; Лисовец — Готовец, Гаврус — Стась — Павлович (К); Китаров — Волков — Степанов.