Абитуриенты-2017 смогут сдать и русский, и белорусский 16.01.2017, 15:41

8,142

Изначально четвертым тестом мог стать только профильный предмет.

На днях Лукашенко подписал указ, в соответствии с которыми в Беларуси с 2017 года изменятся некоторые правила поступления. Одно из главных изменений – возможность сдать не три, а четыре предмета, воспользоваться которой абитуриенты смогут уже в этом году. Изначально речь шла о том, что они должны будут сдать ЦТ по русскому или белорусскому языку, а профильные предметы – по выбору. Например, написать вместе с тестом по математике физику (для технических специальностей), иностранный язык (для экономических), географию, обществоведение или химию, пишет kp.by.

Но прямого запрета на выбор обоих государственных языков в тексте указа нет. Там написано: «Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования, имеют право дополнительно сдать одно (по выбору абитуриента) вступительное испытание в форме ЦТ».

.- То есть я могу сдать и русский, и белорусский? Нигде не сказано, что не могу. Разъясните этот момент, пожалуйста, - обратилась к чиновнику Даша из Минска.

- Нигде не сказано, совершенно правильно, - ответил во время онлайн-конференции на сайте tvr.by начальник управления высшего образования Сергей Касперович. - Значит, можете. Именно так. То, что наши молодые люди внимательно читают нормативные акты, это похвально. На самом деле все так. Выбор у абитуриентов здесь есть.

- Стоит ли сдавать четвертый тест ЦТ? Если да, то какой и как к нему готовиться? Есть аргументы и за, и против, - считает репетитор Евгений Ливянт. - Имеет смысл сдавать тесты сразу по двум государственным языкам. Но стоит помнить, что тесты по русскому и белорусскому языкам проходят сразу после выпускного вечера, причем два дня подряд, а значит, абитуриентов ждет перегрузка.