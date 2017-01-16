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В Гродненской области Audi сбила третьеклассницу рядом со школой

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  • 16.01.2017, 15:52
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Девочка находится в реанимации.

Авария с участием ребенка произошла утром 16 января около школы на улице Кирова в деревне Озёры. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.

По предварительной информации, девочка, ученица 3-го класса, не посмотрела по сторонам и начала перебегать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Audi не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт и сбил ребенка.

В ГАИ предположили, что внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе, чем калитка.

В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.


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