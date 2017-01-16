Видеохит: Дональд Трамп играет на аккордеоне

Видеохит: Дональд Трамп играет на аккордеоне9
- 16.01.2017, 15:58
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Избранный президент США оригинально двигался во время выступления на своей пресс-конференции 11 января.
Австралийский видеограф Хью Паркинсон обратил внимание на то, что избранный президент США Дональд Трамп на своей пресс-конференции 11 января постоянно размахивал руками. Причем делал это так, словно играл на аккордеоне или баяне, пишет meduza.io.
Паркинсон пририсовал музыкальный инструмент к рукам политика и наложил подходящий музыкальный ряд. Вот что из этого получилось: