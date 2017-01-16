Порошенко: Украина никогда не вернется в стойло Российской империи 6 16.01.2017, 16:14

5,292

Петр Порошенко

У Украины есть «четкий план реформ и мощная политическая воля для имплементации реформ».

Как сообщает «ГОРДОН», об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом Джо Байденом в Киеве.

Говоря о прогрессе Украины за последние три года, Порошенко отметил, что «мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину».

«Это уже далеко не то государство, с которым мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти в начале российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло Российской империи», – подчеркнул он.

По словам Порошенко, Украина теперь «надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, которые являются общими ценностями и для Украины, и для США».

Президент считает, что Украина сегодня «является гарантом невозвращения Европы в холодные времена Советского Союза».

Он добавил, что у Украины есть «четкий план реформ и мощная политическая воля для имплементации реформ».

Сегодня Джо Байден прибыл в Украину с последним визитом в качестве вице-президента. В ходе встреч с руководством Украины он будет обсуждать дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона, а также необходимость продолжения реформ в Украине.

20 января – в день инаугурации президента США Дональда Трампа – срок полномочий администрации президента Барака Обамы истечет.