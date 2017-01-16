Экс-президент Румынии ответит за подавление мирных протестов 5 16.01.2017, 16:30

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Ион Илиеску

Военная прокуратура Румынии официально предъявила обвинение бывшему президенту страны Иону Илиеску.

Ион Илиеску получил статус обвиняемого по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте в 1990 году.

Военная прокуратура Румынии официально предъявила обвинение в преступлении против человечества бывшему президенту страны Иону Илиеску по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте 13-15 июня 1990 года. Об этом сообщило агентство Agerpres (перевод – ТАСС).

"Против Илиеску возбуждено уголовное преследование, - сообщил представителям прессы адвокат экс-президента Андрей Джорджеску. - Он получил статус обвиняемого. В настоящее время мы занимаемся подготовкой защиты". Сам бывший глава государства, который провел в прокуратуре около часа, отказался разговаривать с журналистами.

По этому делу ведется следствие также против ряда других бывших руководителей румынского государства - экс-премьера Петре Романа, вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску, директора Румынской службы информации Вирджила Мэгуряну и других. Некоторым из них также уже предъявлено обвинение.

Согласно военным прокурорам, в период 11-15 июня 1990 года обвиняемые организовали и координировали "общую и систематическую атаку" против гражданского населения, соответственно, против манифестантов на Университетской площади в Бухаресте, а также населения столицы.

В этой атаке участвовали вооруженные силы МВД, министерства национальной обороны, Румынской службы информации, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из различных регионов страны.

Согласно военной прокуратуре, результатом этих действий стало убийство из огнестрельного оружия четырех лиц и ранение трех, нанесение физических и психических травм 1269 лицам, лишение свободы по политическим соображениям 1242 лиц.