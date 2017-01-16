Названы самые дешевые туристические направления в 2017 году 6 16.01.2017, 16:32

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Исследование основано на средней стоимости самых необходимых товаров и услуг в зависимости от курса валют.

Британское агентство Post Office Travel Money (перевод – nv.ua) представило рейтинг самых дешевых туристических направлений в 2017 году.

Ежегодное исследование основывается на средней стоимости самых необходимых товаров и услуг в зависимости от курса валют. Таким образом, в рейтинг попали страны с наиболее низкими расходами на одного человека в день.

Так, самым дешевым направлением стал город Алгарви в Португалии, где турист потратит в среднем 43 доллара. На втором месте разместился Солнечный Берег в Болгарии с расходами в 44 доллара, а замыкает тройку - Коста-дель-Соль в Испании с 49 долларами в сутки.

Топ-10 самых дешевых мест отдыха в 2017 году по версии Post Office Travel Money

1. Алгарви, Португалия. 43 доллара в сутки

Фото: PortoBay Hotels & Resorts/Flickr

2. Солнечный Берег, Болгария. 44 доллара в сутки

Фото: the.world.is.happy/Flickr

3. Коста-дель-Соль, Испания. 49 долларов в сутки

Фото: Hernán Piñera/Flickr

4. Мармарис, Турция. 64 доллара в сутки

Фото: Dennis & Patty/Flickr

5. Прага, Чехия. 66 долларов в сутки

Фото: Roman Boed/Flickr

7. Пафос, Кипр. 69 долларов в сутки

Фото: Tobias Van Der Elst/Flickr

8. Будапешт, Венгрия. 69 долларов в сутки

Фото: Jorge Franganillo/Flickr

9. Токио, Япония. 76 долларов в сутки

Фото: B Lucava/Flickr

10. Слима, Мальта. 81 доллар в сутки