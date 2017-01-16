Зал ожидания 1 Виталий Портников, newsru.ua

16.01.2017, 16:52

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Виталий Портников

Мир, в котором мы сейчас живем и терпим – это мир Обамы, а не Трампа.

Прощальный визит в украинскую столицу вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена – скорее иллюстрация ностальгии, чем реальной политики. Ностальгии по тем отношениям, которые сложились у украинского руководства с уходящей американской администрацией. Несмотря на уверения Петра Порошенко о взаимопонимании, которое достигнуто с новой администрацией США, я был бы весьма осторожен в прогнозах. И не потому, что мы не прилагаем усилий или что-то делаем не так. А потому, что новый президент Соединенных Штатов – само воплощение непредсказуемости.

Впервые в Белом доме оказывается человек, который никогда не занимался профессиональной политической деятельностью и государственным управлением. Он и сам не знает, сможет ли стать политиком, какие у него взгляды на мир, как нужно строить отношения с сотрудниками по администрации и как разговаривать с коллегами-президентами. И он будет всему этому учиться – возможно, практически весь срок своего пребывания на посту президента США. Четыре года, согласитесь – нормальный срок для получения высшего политического образования. Но – за счет американских налогоплательщиков. И за наш с вами счет.

Однако – если уж говорить откровенно – никакие опасения по поводу непредсказуемости нового американского президента не должны усиливать ностальгию по поводу ухода его предшественника. Да, Джозеф Байден был хорошим и заинтересованным другом Украины. Но быть другом и транслировать ценности – это еще не признаки адекватной реакции, которую могла бы проявить администрация Барака Обамы по отношению к Кремлю.

Неспособность уходящего американского президента правильно оценить опасность, исходящую от Кремля в новых условиях, его сохранившаяся уверенность, что Россия – экономический карлик, который не может конкурировать с США буквально нигде, и породили тот мир, в котором мы живем. Попытки достичь договоренностей по Сирии и фактический отказ от защиты мирных жителей этой страны привели к беспрецедентному миграционному кризису и ослаблению Европы. Нежелание адекватно реагировать на вторжение в Крым и аннексию украинской территории – к войне на Донбассе. Стремление оставить реальные решения своему преемнику – в уверенности, что это будет Хиллари Клинтон – к тому, что уходящая администрация сейчас буквально стремглав принимает решения, которые должен был бы принять новый президент за следующую каденцию.

Тот неуютный мир, в котором мы живем – это не мир Трампа, это мир Обамы. Мир, в котором нам предлагалось терпеть и ждать, потому что американский президент не хотел рисковать вымышленной еще восемь лет назад репутацией миротворца. Но миротворец – это тот, кто не боится бросить вызов злу. Настоящими миротворцами в новейшей американской истории были Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший. А Барак Обама провел все свое президентство в зале ожидания вашингтонского аэропорта.

От Дональда Трампа зависит, захочет он покинуть этот зал или предпочтет остаться в нем, просто сменив риторику.

Виталий Портников, newsru.ua