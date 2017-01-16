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Сбежавших из Беларуси студентов вернули - в СИЗО

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  • 16.01.2017, 17:24
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иллюстрационное фото

Студенты из Бангладеша пытались прорваться в Европу.

Шесть иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, в данный момент находятся за решеткой. Молодые люди пытались прорваться в Европу, незаконно пересекли границу, и теперь им грозит депортация. Тем временем милиция продолжает искать остальных сбежавших студентов, пишет tut.by.

В 2016 году белорусские вузы впервые пригласили на учебу студентов из Бангладеш, но в ноябре-декабре те перестали появляться на занятиях. В Белорусском государственном экономическом университете из 48 иностранцев пропали 24, а в

Витебском государственном технологическом университете — 6 из 19. Руководство университетов обратилось в правоохранительные органы. Оказалось, молодые люди из Бангладеш приезжают в Беларусь, чтобы получить официальный статус, а затем пытаются легально и нелегально попасть в Евросоюз. Первую партию беглецов уже вернули на родину.

Наши иностранные студенты пропали из университета на один день, потом появились и, как положено, вышли на занятия. Ведь первоначально никаких документов, подтверждающих, что они нарушили законодательство, не было. А чуть позже пограничная служба прислала письмо: зафиксировано, что 6 человек пересекли государственную границу. Они не имели права ехать в Россию, так как у них одноразовая виза, — комментирует Валерий Жизневский, первый проректор Витебского государственного технологического университета.

В Витебск приехали учиться в основном парни в возрасте 18−20 лет, но среди студентов из Бангладеш есть те, кому 25−26 лет. Они оплатили 50% за обучение на подготовительном отделении (около 600 долларов — Прим.), а потом бросились в бега в Россию. По возвращению в Витебск парни несколько дней ходили на занятия, а дальше их задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Пограничным управлением ФСБ России по Смоленской области при въезде в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь была остановлена машина на российских регистрационных номерах. Автомобилем управлял гражданин Таджикистана, в салоне находилось 6 граждан Бангладеш без въездной визы РФ. В ходе разбирательства было установлено, что они являются студентами подготовительного отделения Витебского государственного технологического университета. За нарушение миграционного законодательства они помещены в ИВС для дальнейшей депортации, — сообщила Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

Пока неизвестно, на сколько иностранцам запретят приезжать в Беларусь. А пока милиция продолжает искать остальных пропавших студентов из Бангладеш.

Наши на занятиях так и не появились, мы до сих пор не знаем, где они, — рассказывает Вера Слиж, пресс-секретарь Белорусского государственного экономического университета.

После такого побега университеты задумались, будут ли они в этом году приглашать студентов из Бангладеш на учебу.

Конечно, определенная осторожность должна присутствовать. Министерство образования совместно с консульствами проводит консультации по выбору посредника, который осуществляет набор абитуриентов. Видимо, это должен быть более опытный человек, чтобы такая ситуация больше не повторилась, — отмечает Валерий Жизневский, первый проректор Витебского государственного технологического университета.


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