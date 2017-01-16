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У Рыгора Бородулина родился правнук

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  • 16.01.2017, 17:29
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Рыгор Бородулин с женой Валентиной и внучкой Доминикой
Фото: Глеб Лободенко

Жена поэта жалеет только об одном: мальчика не увидел дядька Рыгор.

- Хорошая новость: у Рыгора Бородулина родился правнук. Родители назвали мальчика Романом. Жена поэта Валентина Михайловна говорит, что чувствует себя очень счастливой и жалеет только об одном - что этого дня не дождался Бородулин, который всю жизнь хотел, чтобы в семье был мальчик, но рождались одни девочки - дочь Илона, внучка Доминика.

Во время последней нашей с ним большой беседы в феврале 2014-го дядька Рыгор говорил: «Мне всегда хотелось большой семьи, так как без семьи мы - ничто, - написал у себя в «Фейсбуке» журналист и исследователь Сергей Шапран.


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