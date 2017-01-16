Премьер Литвы: Мы должны обеспечить надежный контроль восточной границы ЕС 16.01.2017, 17:41

4,687

Саулюс Сквернялис

Саулюс Сквернялис объяснил, зачем понадобилось ограждение на границе с Россией.

Ограждение, которое планируется возвести на границе с Россией, необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность Литвы, говорит delfi.lt литовский премьер Саулюс Сквернялис.

«В нашей программе четко указано: цель - чтобы к 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью (РФ) охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены», - сказал глава литовского правительства.

По его словам, эти средства необходимы и для того, чтобы гарантировать контроль восточной границы Евросоюза (ЕС).

«Мы должны обеспечить надежный контроль нашей восточной границы ЕС, и те сроки, которые когда-то раньше были запланированы - они еще очень далеко», - сказал Сквернялис.

В госбюджете Литвы этого года заложено 3,6 млн. евро на возведение ограждения от Калининградской области России.

«Этих средств должно хватить на оборудование ограждения. Рядом с ограждением будет смонтирована и современная система наблюдения за границей, средства на нее будем искать в следующем году», - сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, это не будет китайская стена, а просто укрепленная ограда, которая позволит обеспечить, чтобы контрабандисты не могли нелегально попадать в нашу страну.

Ограждение будет возведено на участке границы протяженностью примерно 135 километров от окрестностей Виштитиса (Выштынца), где пересекаются государственные границы трех стран - Польши, Литвы и России, до Немана. До этого времени на суше госграница была помечена только специальными знаками и контрольно-следовой полосой шириной 13 метров.