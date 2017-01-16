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Румас: Задача нового главного тренера – выход на Евро-2020

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  • 16.01.2017, 18:06
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Cергей Румас

Председатель АБФФ рассказал о критериях требований, предъявляемых к новому главному тренеру сборной Беларуси.

"Подбор нового наставника национальной команды перешел в активную стадию. Еще две-три недели и нам нужно будет определяться с главным тренером сборной Беларуси.

На сегодня есть порядка 5-6 реальных кандидатов. Требование у нас, в принципе, очень простые. Берем главного тренера на полтора цикла. В качестве задачи ставим достижимую цель — выход в группу на Евро-2020.

В основном, с кандидатами общаюсь я или Сергей Сафарьян. Перечень вопросов — стандартный. Сразу обсуждаем вопрос оплаты труда, рассказываем, какой бюджет федерация может потратить на главного тренера и тренерский штаб.

Назвать бюджет пока не могу. Вдруг мы договоримся о более низком бюджете, а вы раскроете все карты.

Федерация хочет, чтобы был результат. Это самое главное. Мы хотим избежать прежних ошибок с предыдущими главными тренерами и выбрать оптимальный вариант", — заявил Сергей Румас в эфире канала "Беларусь 5", сообщает «Прессбол».


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