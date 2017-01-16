Провластные аналитики: В этом году Россия собирается сменить Лукашенко 17 16.01.2017, 18:20

Между «братскими» режимами обострились разногласия по фундаментальным вопросам.

Центр политических и внешнеполитических исследований в начале этого года опубликовал новый доклад о белорусско-российских отношениях. Он имеет название «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году».

Авторами выступили руководители Центра Арсений Сивицкий и Юрий Царик. Предыдущий их доклад «Беларусь в контексте противостояния Россия—НАТО» наделал много шума в российском медиапространстве, а авторов стали обвинять в русофобии и угрожать тюрьмой, пишет nn.by.

Новый доклад не менее резок в своих оценках. В самом начале эксперты ставят вопрос, что в течение первых десяти месяцев 2017 года Россия попытается обеспечить полный военно-политический контроль над Беларусью.

«В настоящее время белорусско-российские отношения характеризуются полномасштабным комплексным кризисом, который включает как разногласия по конкретным вопросам экономического содержания, так и противоречия по фундаментальным вопросам стратегического и военно-политического характера», — считают Сивицкий и Царик.

Среди самых острых вопросов белорусско-российских отношений авторы называют: 1) Давление на Беларусь с целью размещения на территории страны российских войск на постоянной основе. 2) Несогласованный с белорусской стороной план по отправке в Беларусь 4162 вагонов с военными грузами.

3) Несогласие белорусской стороны на оплату российского газа по контрактной цене в связи с резким снижением цен на мировые энергоносители по сравнению с уровнем, зафиксированным в контракте, а также ряд других пунктов.

«В условиях комплексного кризиса белорусско-российских отношений, а также учитывая ход развития международной ситуации и российской внутренней политики, российская сторона получает все больше стимулов для разрешения ситуации, которая складывается в одностороннем порядке.

Такое решение ситуации состоит в обеспечении полного военно-политического контроля российской стороны над Республикой Беларусь в одностороннем порядке, будь то в результате изменения режима или применения крайних форм давления на ныне действующее руководство Республики Беларусь», — полагают аналитики.

Фактически поднимается вопрос, что в этом году Россия может попытаться свергнуть Александра Лукашенко и на его место привести более лояльного для себя руководителя.

«Со стороны российского общественного мнения легитимность может быть обеспечена в рамках двух типов нарративов. Нарратив первого типа может быть в том, что действующее руководство Республики Беларусь якобы стало жертвой выступлений «прозападной националистической оппозиции», а Российская Федерация, вмешиваясь в ситуацию, «содействует восстановлению законной власти и конституционного порядка».

Нарратив второго типа может быть в том, что действующее руководство Республики Беларусь само отвернулось от России и стало союзником Запада против Москвы. В таком случае Российская Федерация будет просто защищать свои национальные интересы», — полагают эксперты.

«Российская сторона резко активизировало работу с ультраправыми элементами в Беларуси. Этому способствует в том числе противоречивая политика белорусских силовых ведомств в отношении фанатских группировок», — пишут Сивицкий и Царик о инструментарии российской стороны в выполнении своего плана.

Еще одним из преимуществ российской стороны называется работа с спецслужбами. «Данное преимущество состоит в более высоком уровне ресурсной обеспеченности, кадровом потенциале соответствующих российских ведомств (к ним с недавних пор добавилась также Росгвардия, в структуре которой создана собственная разведка), так и в их способности влиять на работу белорусских контрагентов по официальным каналам и неофициально».