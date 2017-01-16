Белорус чудом выжил после падения фуры с моста в Литве 16.01.2017, 18:22

На дороге Друскининкай — Меркине фура под управлением белоруса упала с моста.

15 января утром на дороге Друскининкай — Меркине, что в Литве, с моста съехал тягач с полуприцепом. Водителя из кабины освободили спасатели, пишет delfi.lt.

По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.

Причину ДТП выясняет полиция, однако по предварительным данным водитель на скользкой дороге не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Тягач и полуприцеп ремонту не подлежат, груз разбросан по берегу Меркиса.

В сообществе автоперевозчиков Литвы утверждается, что водитель — белорус. Водитель жалуется на боли в позвоночнике. На страничке сообщества в Facebook опубликовано видео с места ДТП.