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Белорус Олег Новицкий завел Instagram в космосе

  • 16.01.2017, 18:51

Космонавт уже разместил в своем аккаунте несколько фотографий и видеоролик.

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на международной космической станции, завел аккаунт в соцсети Instagram, передает «Еврорадио».

Уроженец Беларуси решил по возможности «радовать своими фотографиями и видео».

Космонавт уже разместил в своем аккаунте восемь фотографий и видеоролик. На них можно увидеть, как проходит ужин экипажа МКС, как космонавты на орбите отмечают старый Новый год.

За первые сутки количество подписчиков на аккаунт Олега Новицкого в Instagram составило более 7000 человек.

Рабочие моменты-снимаю Землю #мкс #iss #космос #space

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss)


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