Белорус Олег Новицкий завел Instagram в космосе 16.01.2017, 18:51

Космонавт уже разместил в своем аккаунте несколько фотографий и видеоролик.

Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на международной космической станции, завел аккаунт в соцсети Instagram, передает «Еврорадио».

Уроженец Беларуси решил по возможности «радовать своими фотографиями и видео».

Космонавт уже разместил в своем аккаунте восемь фотографий и видеоролик. На них можно увидеть, как проходит ужин экипажа МКС, как космонавты на орбите отмечают старый Новый год.

За первые сутки количество подписчиков на аккаунт Олега Новицкого в Instagram составило более 7000 человек.