Белорус Олег Новицкий завел Instagram в космосе
- 16.01.2017, 18:51
Космонавт уже разместил в своем аккаунте несколько фотографий и видеоролик.
Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на международной космической станции, завел аккаунт в соцсети Instagram, передает «Еврорадио».
Уроженец Беларуси решил по возможности «радовать своими фотографиями и видео».
Космонавт уже разместил в своем аккаунте восемь фотографий и видеоролик. На них можно увидеть, как проходит ужин экипажа МКС, как космонавты на орбите отмечают старый Новый год.
За первые сутки количество подписчиков на аккаунт Олега Новицкого в Instagram составило более 7000 человек.