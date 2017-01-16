Дрон снял место крушения Boeing 747 в Кыргызстане 16.01.2017, 19:11

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На видео виден масштаб разрушений в поселке Дача.

Место крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, который разбился утром 16 января, снял дрон, передает «Дождь».

Лайнер упал на поселок Дача недалеко от аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа.

В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота. Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.