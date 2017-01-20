Новозеландец не узнал мировую звезду, но на всякий случай сделал с ним селфи 4 20.01.2017, 12:25

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Молодой человек не растерялся, когда увидел, что все фотографируются с незнакомцем.

Новозеландский комик Джеймс Малькольм ждал своего самолета в аэропорту Веллингтона, когда увидел в зале длинноволосого мужчину, с которым все фотографируются. Малькольм не понял, кто это, и спросил у своих подписчиков в твиттере, пишет meduza.io.

«Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, что это за звезда? Все просят его сфотографироваться, и я чувствую, что что-то упускаю», — написал Малькольм.

Does anyone know who this is? People keep asking him to sign their t shirt pic.twitter.com/Md4fU1uKZD — James Malcolm (@DieJamesMalcolm) 17 января 2017 г.

По словам комика, он получил только два ответа, и оба были шуточными. Поэтому Малькольм решил на всякий случай сделать селфи с незнакомцем.

Can someone please tell me who this celeb is? Everyone was asking him for pics and I didn't wanna feel left out pic.twitter.com/s67vF5rZKZ — James Malcolm (@DieJamesMalcolm) 17 января 2017 г.

Оказалось, комик действительно не представляет, что сфотографировался с австралийским рок-музыкантом Ником Кейвом, известном также как поэт, писатель, автор музыки к фильмам и сценарист. После этого он получил десятки ответов: одни просто подсказывали ему имя «незнакомца», а другие издевались над Малькольмом.

Многие в защиту Малькольма говорили, что он мог и не знать Ника Кейва, потому что он еще ребенок. А Малькольму 21 год.

Любопытно, что после этой истории комик так и не послушал произведения певца.