Коммуналка за январь подорожает в полтора раза 28 20.01.2017, 12:34

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Одно только отопление за январь из-за сильных морозов и повышения тарифов подорожает примерно на 30%.

Сейчас белорусы оплачивают более 60% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Понятно, что кто-то больше, кто-то меньше, но это средняя цифра по стране. К концу года, как обещают коммунальники, мы будем оплачивать 75% от стоимости, а к концу 2018 года - все 100%.

Коммуналка вырастет? Тут могут быть варианты, пишет kp.by. Да, тарифы на услуги ЖКХ уже подорожали с 1 января 2017 года на 5 долларов. Однако это вовсе не означает, что нынешнее подорожание единственное.

Коммунальники уже подсчитали, что из-за очень холодного января, а также поднявшихся тарифов (в декабре 1 Гкал стоила 13,3417 руб., а с января - 15,6098 руб.) отопление подорожает примерно на 30%. Это пока предварительные расчеты - точные цифры мы увидим в жировках, которые придут к нам в феврале.

Вообще, январское отопление всегда было дорогим - все-таки крещенские морозы утяжеляют жировку.

Подсчитаем: если в декабре 2016 года, например, было насчитано 1,38 Гкал за отопление - примерно столько же было и в декабре 2015 года. А вот в январе 2016-го выходило 1,8 Гкал. Допустим, январское потребление вырастет так же, как и в январе 2016 года – на 30%. Учитывая новые тарифы, за отопление вместо 18 руб. 41 коп. я заплачу 28 руб. В 1,5 раза больше!

Существенные цифры. Но к ним надо готовиться, как-то планировать свой бюджет. Кстати, минчане коммунальникам задолжали по оплате услуг ЖКХ более 1 миллиона долларов. Не будет ли каких рассрочек и послаблений по оплате январских жировок?

Коммунальники уверяют: такое не обсуждается. Напомним, что белорусам только один раз помогли в оплате дорогой январской жировки. Было это в 2006 году. Тогда всем подсчитали отопление по суммам 2005 года, а разницу государство доплатило из бюджета.

Платить за мусор по-разному начнем не раньше весны

Коммунальники уже давно вынашивают план: сделать разные тарифы для тех, кто пользуется мусоропроводом, и тех, кто им не пользуется. Первые, понятное дело, будут платить больше. Как узнали журналисты, в январских и февральских жировках пока будут старые тарифы. Возможно, что-то изменится с весны.

- Для тех, у кого заварен мусоропровод или его нет, тариф будет снижен, а для тех, кто проживает в домах с действующим мусоропроводом, - соответственно, повышен, - рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов. Он также пояснил, что в доме, где мусоропровода нет, тариф на вывоз мусора будет на 30% ниже, чем в доме, где пользуются мусоропроводом. Кстати, в прошлом году в Минске заварили около 4 тысяч мусоропроводов.