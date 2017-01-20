Лукашенко: Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси 27 20.01.2017, 12:43

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Диктатор заявил, что Россия с «воем и воплями» нагнетает против него обстановку.

Лукашенко заверил Россию в отсутствии рисков от введения Беларусью безвизового въезда на срок до пяти суток для граждан 80 государств, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, передает БелТА.

Лукашенко обратил внимание на возникшую по этому поводу в российских СМИ информационную кампанию. "Иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть, - сказал диктатор. - Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет".

"Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства", - подчеркнул Лукашенко.

"Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай Бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь", - добавил Лукашенко.

"Надо спокойно на это реагировать и заниматься своим делом. Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации", - резюмировал диктатор.