Названа дата «Басовішча-2017» 1 20.01.2017, 13:41

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Фото: charter97.org

Подготовка к крупнейшему фестивалю белорусской рок-музыки уже началась.

XXVIII Фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовішча-2017» состоится 14-15 июля в урочище Барик возле Городка в Польше. Как сообщили «Радыё Рацыя» организаторы фестиваля, председатель Белорусского объединения студентов Петр Станкевич и активистка организации Юлита Тимошевич, уже началась подготовка к крупнейшему в этой части Европы фестивалю белорусской рок-музыки. Сейчас, среди прочего, ведется поиск дополнительных финансовых средств на его проведение.