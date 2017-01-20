закрыть
20 января 2017, пятница, 19:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Названа дата «Басовішча-2017»

1
  • 20.01.2017, 13:41
  • 7,664
Фото: charter97.org

Подготовка к крупнейшему фестивалю белорусской рок-музыки уже началась.

XXVIII Фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовішча-2017» состоится 14-15 июля в урочище Барик возле Городка в Польше. Как сообщили «Радыё Рацыя» организаторы фестиваля, председатель Белорусского объединения студентов Петр Станкевич и активистка организации Юлита Тимошевич, уже началась подготовка к крупнейшему в этой части Европы фестивалю белорусской рок-музыки. Сейчас, среди прочего, ведется поиск дополнительных финансовых средств на его проведение.


Мнение

Дальше – только бунт
Дальше – только бунт Ирина Халип
Привлекают за тунеядца
Привлекают за тунеядца Илья Мильштейн
Справа работніцы мэтро
Справа работніцы мэтро Севярын Квяткоўскі
Пока БРСМ гуляет в вышиванках
Пока БРСМ гуляет в вышиванках Ольга Майорова


Интервью

Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти