Экс-директор «Могилевсоюзпечати» приговорен к 10 годам 8 20.01.2017, 13:58

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У Александра Чечоры также будет конфисковано имущество.

Обвиняемый в коррупции бывший директор ОАО «Могилевсоюзпечать» Александр Чечора приговорен к 10 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Такое решение вынес 20 января суд Ленинского района Могилева, который признал обвиняемого виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям, передает БелаПАН.

Чечора также лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Согласно приговору, который зачитал судья Сергей Мазуров, Александр Чечора признан виновным в завладении имуществом, совершенном с использованием своих служебных полномочий, в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, а также во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов.

По данным следствия, бывший директор «Могилевсоюзпечати» неоднократно незаконно изымал из кассы общества деньги, поступавшие в качестве выручки от реализации товарно-материальных ценностей, получив таким образом с февраля 2014 года по март 2015-го более 285 млн рублей. Кроме того, как установило следствие, обвиняемый получил от директора частного предприятия за решение вопросов, входящих в его компетенцию, взятку в виде ружья марки «Берета». Весной 2016 года стало известно, что с февраля 2013 года по февраль 2015-го, злоупотребляя служебными полномочиями, он требовал от руководителей страховых компаний принять на работу на должность страхового агента невестку.

Ранее Александр Чечора просил Лукашенко о помиловании, однако ему было отказано. На суде бывший директор не признал себя виновным, назвав предъявленные обвинения «бредом, который придумало следствие».

Чечора заявил, что будет обжаловать вынесенный приговор. В свою очередь адвокат подсудимого Александр Пыльченко заявил, что «приговор несправедлив по назначенному наказанию и по квалификации». «Обвинения, которые ему предъявлялись, не нашли подтверждения. Поэтому мы не согласны и будем обжаловать», — сказал он.