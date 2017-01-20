«Декрет о земле» - последние судороги Лукашенко 32 20.01.2017, 14:08

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Николай Автухович

Диктатора нужно просто гнать в шею.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил лидер комитета поддержки предпринимателей «Солидарность», бывший политзаключенный Николай Автухович, комментируя результаты совещания по изменению законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков, которое вчера провел белорусский диктатор:

- У Лукашенко явно не хватает средств, поэтому он ищет любыми путями источники доходов. Сейчас он попытается распродать землю иностранцам. Этот «декрет о земле» - просто дурость, какой-то царизм, Лукашенко творит невесть что. Гнать его нужно в шею.

Последние декреты Лукашенко - это агония, грабеж белорусов. Он говорит, что якобы делает это для экономики, а на самом деле забирает у людей последнее, народ нищает. Сделать так, чтобы народ богаче жил – вот это показатель благосостояния государства, а не то, сколько у правителя денег и резиденций.

Все сегодняшние декреты, указы диктатора – это последние судороги, он понимает, что качели народного недовольства раскачиваются, их невозможно остановить.

К сожалению, Лукашенко еще некоторое время будет и не такие декреты издавать, пытаться «зажимать гайки».

- Вам как лидеру предпринимателей приходится часто иметь дело с налоговой и госорганами. Чувствуется ли по их работе, что власть диктатора зашаталась?

- Хочу затронуть тему работы налоговой, которая сегодня не хочет принимать абсолютно никаких заявлений. Налоговики хотят забирать у народа деньги, но не хотят оставлять следов.

Приходишь в налоговую с любым заявлением, а там говорят: вы его положите, при этом регистрировать отказываются, хотя и обязаны.

Налоговая даже перестала отвечать на запросы предпринимателей, хотя на заявление, жалобу они должны в течение месяца отреагировать. Если обращение не зарегистрировать, они говорят, что «ничего не получали». Поэтому предприниматели сейчас оправляют в налоговую только заказные письма. Очевидно, что налоговики не хотят оставлять следов беспредела, который творят. Они понимают, что Лукашенко требует незаконно забирать у людей деньги.

Мы их заставляем регистрировать, а налоговая трясется не зная, что делать, так как понимает, что власть поменяется и им придется ответить за свои действия. Люстрация неизбежна – это 100%.

Есть книга «Люстрация для Беларуси», которую мы множим и рассылаем начальникам милиции. Пусть они осознают, что власть поменяется и им придется отвечать за свои поступки.