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В последний рабочий день президент Обама позвонил Меркель

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  • 20.01.2017, 14:23
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Барак Обама
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Обама назвал канцлера Германии самым надежным международным партнером, который был у него в течение восьми лет президентства.

Свой последний звонок в должности президента США Барак Обама сделал на номер канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). В последний полный день своего президентства уходящий глава американского государства выразил ей благодарность за дружбу и усилия по углублению отношений между Германией и США, а также за ее лидерство на международной арене, сообщает DW.

Обама назвал Меркель самым непоколебимым и надежным международным партнером, который был у него как у президента в течение восьми лет.

Лидеры сошлись во мнении, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, а также между США и ЕС является необходимым условием для устойчивых трансатлантических отношений, основанного на правилах международного сообщества и защиты общих ценностей.

Обама поговорил и с мужем Меркель Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer), которого также поблагодарил за его усилия и поддержку. Первая леди Мишель Обама тоже присоединилась к разговору.

В пятницу, 20 января, на пост президента США заступает Дональд Трамп.


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