Учительница: Родители уже давно не сдают деньги в руки, а переводят на счет 9 20.01.2017, 14:30

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Приказ Министерства образования ничего не поменяет в школьной практике.

Согласно постановлению Минобразования от 28 декабря 2016 года, родительским комитетам больше нельзя собирать деньги с родителей. Финансами будет заниматься только опекунский совет и только через банковские счета учреждения образования. Но такой механизм существует в школах уже давно. Об этом "Еврорадио" рассказала учительница одной из минских школ Виктория.

Виктория: "Сейчас не актуально сдавать деньги наличными, есть счет школы, куда родители кладут деньги и приносят квитанции. Поэтому ничего тут особо не поменяется, как мне кажется".

Опекунский совет, который теперь будет заниматься деньгами, состоит в основном из родителей учеников.