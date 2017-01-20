В накрытом лавиной итальянском отеле нашли выживших 2 20.01.2017, 14:42

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Фото: ANSA

Спасатели работают над тем, чтобы освободить пострадавших из снежного плена.

Итальянские спасатели сообщили, что обнаружили шесть выживших на месте схода лавины на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести, передает русская служба BBC.

"Они живы, и мы говорим с ними", - сказал представитель пожарной службы Лука Кари. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из снежного плена.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Поиски продолжаются два дня. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.