Как жить при Трампе 4 Виктор Ерофеев, «Сноб»

20.01.2017, 15:09

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Виктор Ерофеев

Трамп «вероломно» объявит о том, что он с путинским двором больше не играет.

Как ни крути, но 2017 год будет годом Трампа.

Он покажет себя. Он возьмет мир за то самое место, о котором говорил друзьям в раздевалке. Он возьмет, а мир будет вести себя как женщина в таком случае: пощечины, может, и не даст, но вдруг от негодования и беспомощности укусит. Будет на что нам посмотреть.

Но мы сами тоже можем оказаться тем самым местом, за которое схватит Трамп мир. Мы застыли в позе ожидания, но с оттенком: приди! Приди!

А если хочешь взять, то схвати аккуратно, с нежностью, даже любовно. Говори, говори нам скорее слова любви. Мы хотим твоей любви. Мы, уже вставшие, извини, с колен. Мы дадим, а ты нас возьми — только нежно! Мы уже дышим любовным стоном...

Неважно, помогли мы ему прийти или только сделали вид. Важно, что мы его ждем.

Не он нас ждет, а мы — его. Вот почему нам жить при Трампе, а не им при нашем царе.

Главным событием 2017 года может стать вероломство Трампа, похожее на всякие разные исторические вероломства.

Мы ему скажем:

— Давай нам Ялту.

— Что значит Ялту? — спросит Трамп.

Ялта 2017 года — объясним мы ему — это наш возврат к границам СССР, в том или ином виде, но в любом случае это будет наша сфера влияния. По максимуму нейтрализация бывших соседей СССР вроде Финляндии или Польши. Вот тогда мы им покажем, как вякать против нас. Будут сидеть с обосранными штанами.

И добрый Трамп может сказать: Ялта — так Ялта.

У него главный противник — Китай, по глобальным, экономическим и даже чуть-чуть по расовым соображениям, и зачем ему союз России и Китая против Америки? Ему такой союз не нужен.

Значит, Ялта будет?

Будет такая затяжная Ялта. Вроде бы да, но затяжная, как осенний дождь, вроде бы да, но не совсем. Будет водить за нос.

А мы по-женски будем ждать. Самолетами над Балтикой не баловаться. В Сирии вести себя как послушные дети. На Украине бузить в меру, потому что она и есть главная часть Ялты. А будет Ялта — НАТО подвинется. Мы тихо добавим: с позором.

Не революционным, а поистине женским выпадет 2017 год для нас. Год ожидания жениха.

Но подходит ли жених Трамп нашему русскому миру?

На первый взгляд, почему нет? И русский мир, и Трамп работают по модели слияния с народом. У русского мира это вышло отлично. В качестве премии он получил один из самых красивых полуостровов на свете.

У Трампа нет такой великолепной перспективы. Его ценности не разделит конституционное большинство американцев. Он будет оглядываться, но продолжать дерзить до победного. Если он перестанет дерзить, то какой же он Трамп.

Трамп — это подсознание Америки. То, что она носила в себе, но боялась выразить, задавленная либерально-консервативными ценностями. В этой системе координат Америка превратилась в лицемерную страну, которая от отчаяния стала не только подвирать, но и врать. А подсознание Америки хочет быть честным до конца, как учили отцы-основатели. Трамп сорвал паутину лжи, как большой невежественный человек, который то подумает, а потом сделает, то сделает и потом вообще не подумает. Подсознанием Америки, а значит, и самим Трампом руководят понятия успеха, процветания, безвкусицы, показухи и традиция протестантской этики — вещи, далеко не всегда связанные между собой. В Америке есть сорт побеждающей глупости, которая в каком-то смысле глупа по-умному и встраивается в систему успеха. Трамп полностью удовлетворяет параметрам американской глупости, которая тоже лежит в подсознании его великой страны. Он будет говорить от имени подсознания Америки, а сознание Америки увидит (уже увидело) в этом трагедию.

В качестве сознания Америки выступают сегодня американские СМИ. Они подняли такой детский визг при встрече с грубящим им Трампом, какой поднимают японские проститутки, как уверяют знающие люди, когда они занимаются любовью. Как нежен мир западных ценностей! Как легко сбить его с толку! Американские СМИ привыкли бить по тем, кто не умеет дать им сдачи. Они проворонили тот момент, когда Америка от политкорректности перешла к лицемерию. Они позволили Америке врать про Ирак, и Америка стала врать… Один окрик власть предержащего Трампа, и ужас охватил свободный мир.

Путин если не предвидел, то предчувствовал нарастающую слабость своих противников. Мир сошел с рельсов и покатился по степи. Его там, в степи, встретили толпы мигрантов, евроскептиков, Brexit и жаждущая русских денег Марин Ле Пен. Видимо, кремлевские службы работают исправно. Это позволило президенту сделать целый ряд телодвижений, не вписывающихся в послевоенный мировой порядок, в Грузии, Крыму и на Донбассе, которые во времена советско-американской холодной войны было бы сделать значительно труднее. Впрочем, не стоит обольщаться. Ни Венгрия 1956 года, ни Чехословакия 1968 года не смогли вырваться из советских объятий. Америка курила в стороне.

Чем же мы в России сильны?

На нашей половине доминируют дворовые ценности. Культ силы, обманки, подставы, сдача чужих, стенка на стенку, но при этом порою удивительное минутное великодушие вождя дворового племени.

С Трампом мы сближаемся по культу силы. В ничем не объяснимом спонтанном великодушии выигрываем, подставы Трампа и наши — параллельные прямые. Сдача чужих — и это тоже похоже. И сверхзадача сходная: великая Америка и великая Россия.

Но что-то не рифмуется. Трамп знает, что успех достигается кипучим американским трудом. Мы помним ни с чем не сравнимую энергию Америки. Этот гул стоит по всей стране.

На нашем дворе успех достигается не системным трудом, основанным на свободе конкуренции, а командным авралом, где много зависит от правильно внушенного страха. Мы горим годиной мобилизации, всплеском энтузиазма. Ставленники Трампа — это люди конвейера. Им не западло вкалывать и вкалывать по собственной воле. Во имя лучшей жизни для семьи, себя и страны. С большим развевающимся американским флагом над домом.

Трамп непредсказуем, но ясен в одном: его конвейер и наш лукавый двор сойдутся, чтобы разойтись.

Трамп вероломно объявит о том, что он с нашим двором больше не играет. Мы ахнем от такого вероломства. Мы этого никогда не простим. Потому что мы чужого вероломства не прощаем. Так что при Трампе мы будем сначала жить просто как женщина, а потом как обманутая женщина. Свадьбы не будет, но все равно…

Но все равно мы в конце концов победим, потому что у нас всегда в запасе мелкая стоимость человеческой жизни. Да и победой мы можем объявить все что угодно.

Виктор Ерофеев, «Сноб»