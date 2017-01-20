В Беларуси одни из самых дорогих гаджетов в мире

В Беларуси одни из самых дорогих гаджетов в мире13
- 20.01.2017, 15:34
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Наша страна заняла 60-е место в мире по доступности современных гаджетов.
Всего авторы исследования Linio в своем Technology Price Index 2016 изучили рынки 71 страны, пишет ej.by.
В рамках исследования сравнивались цены на популярную потребительскую электронику: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, портативные зарядные устройства, игровые приставки и многофункциональные принтеры. «Мы быстро поняли, какое огромное влияние на цену имеют тарифы, налоги и инфляция", - подчеркнули в Linio.
Согласно исследованию самые дешевые гаджеты сегодня продаются в Кувейте, Саудовской Аравии и Малайзии, самые дорогие - в Венесуэле, Анголе и Брунее.
Дешевле, чем в Беларуси, современные устройства в Польше (10-е место), Украине (43) и России (48).
В частности, по стоимости iPhone (средняя цена в 2016 году - 615,75 долларов) Беларусь заняла 33-е место. Самая дешевая продукция Apple в Анголе (401,94 доллара), самая дорогая – в Венесуэле.
Cамые дешевые лэптопы в Кувейте, Колумбии и Катаре, Беларусь по стоимости на 64-м месте.
Несколько лучше выглядит ситуация с доступностью белорусам игровых приставок. Хотя Украина, например, вторая в мире по дешевизне Sony PlayStation 4.
При этом по планшетам, например, Беларусь занимает предпоследнее место – дороже они только в Венесуэле. Средняя стоимость iPhad Mini в Беларуси составляла в пролом году 718,97 доллара, тогда как в занимающих первое место по доступности США – 224,20 долларов.