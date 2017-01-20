закрыть
20 января 2017, пятница, 19:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минобороны Великобритании: РФ продолжает заниматься кибервойнами

2
  • 20.01.2017, 15:43

Россия милитаризует Крым, размещает ядерные боеголовки в Калининграде.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия продолжает заниматься кибервойнами и пропагандой, чтобы подорвать безопасность других стран, и не только своих соседей, сообщает Европейская правда.

"За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как воинственная Россия милитаризует Крым, размещает ядерные боеголовки в Калининграде и оказывает давление на балтийские государства. К тому же, Россия продолжает заниматься кибервойнами и пропагандой, чтобы подорвать безопасность других стран, и не только своих соседей", - отметил Фэллон.

По его словам, в ответ Соединенное Королевство настойчиво работает для укрепления НАТО.

"Только в этом году мы направим наших военных к Эстонии и Польши в рамках усиления присутствия войск НАТО в зоне передового базирования", - подчеркнул Фэллон.


Мнение

Дальше – только бунт
Дальше – только бунт Ирина Халип
Привлекают за тунеядца
Привлекают за тунеядца Илья Мильштейн
Справа работніцы мэтро
Справа работніцы мэтро Севярын Квяткоўскі
Пока БРСМ гуляет в вышиванках
Пока БРСМ гуляет в вышиванках Ольга Майорова


Интервью

Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти