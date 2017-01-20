Минобороны Великобритании: РФ продолжает заниматься кибервойнами 2 20.01.2017, 15:43

Россия милитаризует Крым, размещает ядерные боеголовки в Калининграде.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия продолжает заниматься кибервойнами и пропагандой, чтобы подорвать безопасность других стран, и не только своих соседей, сообщает Европейская правда.

"За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как воинственная Россия милитаризует Крым, размещает ядерные боеголовки в Калининграде и оказывает давление на балтийские государства. К тому же, Россия продолжает заниматься кибервойнами и пропагандой, чтобы подорвать безопасность других стран, и не только своих соседей", - отметил Фэллон.

По его словам, в ответ Соединенное Королевство настойчиво работает для укрепления НАТО.

"Только в этом году мы направим наших военных к Эстонии и Польши в рамках усиления присутствия войск НАТО в зоне передового базирования", - подчеркнул Фэллон.