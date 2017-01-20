В Гродно появится лежачий кинотеатр 3 20.01.2017, 15:53

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В новом кинотеатре будут показывать фильмы в 3D-формате.

Первый в Гродно лежачий кинотеатр начнет работу весной. Об этом БелТА сообщил генеральный директор КУП "Гроднооблкиновидеопрокат" Юрий Алексей.

Кинотеатр необычного формата будет открыт на базе молодежного центра "Гродно". Сейчас закупается необходимое оборудование.

"Главная особенность нового кинотеатра - возможность просмотра кинофильмов лежа. Для этого в зале молодежного центра появятся удобные шезлонги и диваны. Тут же будет работать бар. Для любителей классического просмотра установим несколько рядов удобных кресел", - отметил Юрий Алексей.

Он подчеркнул, что это не первая попытка в Гродно создать кинотеатр нового формата. Ранее были запущены и успешно функционируют ночной кинотеатр и кинобар.

Юрий Алексей отметил, что молодежный центр "Гродно" создавался на базе бывшего кинотеатра благодаря инициативе молодежи региона, предложившей использовать старое здание в новом формате на конкурсе "100 идей для Беларуси". И многие инициативы по использованию центра также исходят от молодежи. В новом кинотеатре будут показывать фильмы в 3D-формате.