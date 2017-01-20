Беларусь вопреки возражениям Москвы выдаст блогера Азербайджану 7 20.01.2017, 15:55

Александр Лапшин

Александр Лапшин может обжаловать данное решение.

Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина, имеющего гражданство РФ и Израиля, пишет interfax.ru.

Начальник отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев уточнил, что Лапшин сам или через адвоката может обжаловать данное решение.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения» Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года посещал Карабах, нарушив положения законов «О государственной границе Азербайджанской республики» и «О паспортах». Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан в Беларуси по требованию Азербайджана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Беларуси Лапшина властям Азербайджана.