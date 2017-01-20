Жванецкий: Предлагаю поменять Курилы на водку 6 20.01.2017, 16:20

5,661

Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий предложил свой рецепт, как побороть «некультурное» пьянство в России.

Михаил Жванецкий предлагает продать один из Курильских островов японцам, чтобы у россиян появились деньги, пишет liga.net.

"Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. У меня эта мысль давно... Но надо продать совершенно маленькое, узнать сколько платят, а потом остальные и жить какое-то время", - сказал Жванецкий.

С 17 декабря 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили множество пациентов. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации, десятки человек (по последним данным - 71 россиянин) скончались.