Сборную Беларуси по хоккею с мячом оставили без копейки 5 20.01.2017, 17:23

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Президент Федерации хоккея с мячом Беларуси Виктор Пляц прокомментировал ситуацию с финансированием сборной.

Об этом пишет Трибуна.

– В общем новости – «полная ж##а». Никогда не было хорошо с финансированием команды Беларуси, но команда участвовала в группе сильнейших на протяжении многих лет.

Денег всегда не хватало. Но бывшие руководители Министерства спорта и туризма понимали, что участие Беларуси в чемпионатах мира по хоккею с мячом, да еще в группе «А», где выступают такие гранды мирового хоккея, как Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, США, Канада - это дорогого стоит. К тому же, начали реально вырисовываться олимпийские перспективы после того, как на Конгрессе Олимпиады-2004 в Афинах, хоккей с мячом был признан олимпийским видом спорта.

Бывшие министры спорта Беларуси Ананьев, Ворсин, Сиваков, Григоров – это настоящие профессионалы , ориентирующиеся в перипетиях большого спорта, прекрасно понимали значимость успешного выступления сборной команды Беларуси на Международной арене. Ну в каких игровых видах спорта команды Беларуси могли на протяжении многих лет обыгрывать США? Разве что в гандболе. Но когда это было? Нынешнее поколение этого уже и не помнит.

С приходом в Минспорта господина Шамко ситуация с развитием хоккея с мячом в Беларуси ухудшалась из года в год. Этот руководитель ни разу не соизволил поинтересоваться проблемами развития хоккея с мячом в стране. Нужно быть профессионалом на том месте, которое поручено человеку президентом государства и нести ответственность за свою работу, оплачиваемую народом.

За годы правления Шамко Минспорта сборная команда Беларуси по хоккею с мячом выступила на 4-х чемпионатах мира по хоккею с мячом, но мы до сих пор расхлебываем ту кашу, которую заварил этот человек накануне чемпионата мира-2013. Со слов Максима Рыженкова, министр пообещал выделить на участие команды в чемпионате не всю сумму, а только половину. Мол, остальное ищите у спонсоров. Все игроки купили билеты в Швецию за свои деньги, 4 дня тренировались и питались также за свои деньги, надеясь на то, что министр решит вопрос с возвратом денег, хотя бы после чемпионата. Но нет. После возвращения команды домой, от министра не последовало никакой ответной реакции. Молчок! Игроков просто обманули.

Дальше – хуже! Впереди были Иркутск-2014, Хабаровск-2015 и Ульяновск-2016.Все учебно-тренировочные сборы были оплачены не Минспорта, а федерацией. Билетами из Москвы помогала российская федерация.

На сегодняшний день участие команды Беларуси на чемпионате мира в шведском Сандвикене на грани срыва. Игроки и тренеры не могут себе позволить покупку авиабилетов до Стокгольма туда и обратно, не говоря уже о финансировании из собственного кармана УТС в Швеции хотя бы на 4 дня. Министр как всегда занял позицию: «моя хата с краю». Так что, скорее всего, Беларусь на чемпионате мира по хоккею с мячом болельщики Швеции, России, Казахстана, Финляндии и Норвегии не увидят», – сказал Пляц.

Отметим, что на чемпионатах мира 2016 и 2015 Беларусь занимала 6-е место, в 2014 команда стала 7-й.