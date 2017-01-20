С алкоголиков во время реабилитации не будут брать налог на «тунеядцев» 22 20.01.2017, 18:02

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Так как это считается трудной жизненной ситуацией.

Министерство труда и социальной защиты пояснило, что считает трудной жизненной ситуацией. Как известно, наличие трудной жизненной ситуации освобождает от уплаты сбора на финансирование государственных расходов — так называемого налога на «тунеядцев». Гражданин может обратиться в местный совет и объяснить, что находится в трудной жизненной ситуации, чтобы его освободили от оплаты сбора, передает «Еврорадио».

Как рассказала начальник управления комплексного анализа Минтруда Татьяна Юшкевич, не надо будет платить налог на «тунеядство», если человек получает государственную помощь, а также родители, которые ухаживают за детьми старше 7 лет с особенностями психофизического развития.

Также чиновница заявила, что трудной жизненной ситуацией может считаться реабилитация. «Например, к нам обращалась благотворительная организация, работающая по реабилитации лиц с алкогольной зависимостью. Мы знаем, что человеку сложно выйти из такого состояния, и если есть такая возможность, это очень важно», — пояснила Юшкевич.