Сотрудник банка: Ожидается рост банкротств 20.01.2017, 18:10

Стране срочно необходимы реальные экономические реформы.

Сложная экономическая ситуация в этом году будет только ухудшаться. Особенно остро это почувствуют в малых городах. Тем не менее власти, как и люди застыли в ожидании какого-то чуда или послепраздничного подарка.

«Ни того, ни другого не будет без общих усилий всего общества», - уверен специалист в банковской сфере, передает «Радыё Рацыя».

— Растет доля кредитов, которые не возвращаются. Кредиты выдаются очень осторожно. Выдаются только платежеспособным предприятиям. Но те кредиты, которые были выданы ранее, они-то и тянут этот показатель вверх. Так называемые токсичные активы в банках растут. Никто спасать предприятия не собирается, особенно небольшие в небольших городах. Не можете сами себя обеспечить — тогда закрывайтесь.

По словам сотрудника банка, необходимы экономические реформы для улучшения ситуации и создания благоприятного инвестиционного климата. Но пока, по его мнению, не предвидится ни того, ни другого.