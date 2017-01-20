В Киеве арестовали родственника экс-президента Узбекистана 20.01.2017, 18:27

Ислам Каримов

Фото: ТАСС/Getty Images

33-летнего Акбарали Абдуллаева в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

Соломенский суд Киева решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов, пишет liga.net.

Согласно сообщению, 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева задержали в аэропорту "Жуляны" в Киеве. У него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Сейчас продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

Абдуллаева, который является племянником вдовы Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

О том, когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.

Напомним, что президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован 28 августа. Позже узбекские СМИ сообщили о его смерти, однако ни власти, ни другие официальные источники кончину Каримова не подтвердили.

2 сентября его дочь Каримова Лола в Instagram сообщила о смерти своего отца. Согласно медицинскому отчету, смерть президента наступила в результате обширного инсульта.