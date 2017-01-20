Как ребенок Виктории Азаренко обосновался в соцсетях теннисистки 2 20.01.2017, 18:39

Виктория Азаренко

В первый месяц после рождения сын Азаренко побывал на теннисном корте, посмотрел ТВ-трансляции матчей Australian Open и побывал на бизнес-встречах.

Tut.by рассказывает о жизни малыша Лео в соцсетях экс-первой ракетки мира.

Напомним, 20 декабря 2016 года лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала мамой. С тех пор она много времени уделяет ребенку, а тему материнства сделала одной из главных в своих социальных сетях.

Сперва олимпийская чемпионка и двукратная победительница Australian Open назвала рождение сына главной победой в жизни. В чате с болельщиками появление на свет Лео Азаренко назвала лучшим рождественским подарком, который она когда-либо получала. В ответ на вопрос, удается ли ей поспать, она отметила, что в уходе за ребенком ей помогает мать Алла Валентиновна.

В Instagram Вика регулярно публикует прогулки с сыном на свежем воздухе. В подписях к фотографиям можно заметить, как ласково она называет сынишку: «маменькин сынок», «сладенький», «малыш Лео».

Через твиттер Вика сообщила, что сын в восторге от творчества британской певицы Адель. Вместе с мамой он проводит время за просмотром ТВ-трансляций матчей Australian Open. «Эй, Роджер Федерер, Лео учится у лучших [у тебя]», — так подписала Вика один из постов.

Еще Вика спросила у своих подписчиков, каким образом можно пожертвовать подгузники. «Лео растет так быстро, что более половины имеющихся у нас памперсов ему уже малы и еще запакованы».

Виктория приступила к тренировкам после родов. Она работает в зале, катается на велосипеде, играет в баскетбол и много бегает в гору.

Кроме того, ребенок сопровождает Викторию повсюду. Он уже побывал на корте. «А вот Лео на рабочем месте мамы. В будущем он будет проводить здесь совсем немного времени», — сыронизировала спортсменка. Лео также бывает на бизнес-встречах матери. Одна из них прошла в голливудском букинговом агентстве WME-IMG, где «Лео получил несколько полезных советов».