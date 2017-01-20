Трампофилы Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.01.2017, 18:41

Антон Орехъ

Никакие выборы в Думу, никакие выборы Путина Путиным – ничто вообще не вызывало такого дикого ажиотажа в РФ, как выборы в США.

У нас с вами, ребята, большие проблемы. У нас с вами дикие комплексы и заниженная самооценка. Ну, то есть за последнее время в диагнозе ничего особо не поменялось – это комплекс неполноценности на базе мании величия. Просто в какие-то моменты болезнь обостряется, и мы имеем такие истории как трампофилия. А в первые дни после победы Дональда это была даже не филия, а мания.

Разные тетеньки, которые хотели кататься по Садовому с флагом наших заклятых партнеров и дудеть в клаксон, дяденьки, которые выпустили сахар с портретом Трампа, маршрутки, которые возили бесплатно всех, кто с портретом избранного президента США, а где-то, кажется, возили бесплатно просто так. Шампанское — в студию! А главный канал страны устроил беспрецедентный марафон в прямом эфире, отменив вообще все программы чуть не до ночи, чтобы бесконечно обсуждать победу Дональда Трампа на выборах в Америке.

Никакие выборы в Думу, никакие выборы Путина Путиным – ничто вообще не вызывало такого дикого ажиотажа в нашей стране, как выборы в постороннем государстве, которое мы, к тому же, очень не любим. Или любим, но боимся признаться? Или мы боимся признаться себе в том, какая держава на самом деле великая? Вы просто представьте себе, чтобы в день избрания президента России кто-то стоя хлопал в Палате представителей или в Сенате. Чтобы CNN или Fox отменяли все передачи и девять часов в прямом эфире обмусоливали российское голосование. Чтобы итоговые еженедельные новостные программы из двух часов своего хронометража не меньше часа посвящали России, а про Америку говорили пять минут. Мы ведем себя как банановая республика, прости, господи.

Вот этими идиотскими восторгами и пачками сахара с Трампом мы показываем, кто в мире реально рулит, а кто просто подруливает. Ведь тот же дурацкий «ящик» так нам об этом рассказывает, словно в Штатах только и обсуждают Путина и Россию. Никто же здесь не поверит, что Россия во всех видах если и вырывается в топ новостей, то редко и не надолго, а в остальное время идет в разделе «разное». Но нам очень хочется, чтобы про нас говорили, чтобы нас замечали. Нам так хочется, чтобы Дональд Трамп нас полюбил, что мы и правда готовы бегать со звездно-полосатым флагом, который еще вчера обливали какашками и жгли бензином. Мы жаждем, чтобы нас признали равными и признали именно в Америке. И не шибко вникая в сущность личности Трампа, просто ухватившись за пару фраз, типа, «Путин крутой чел» и «русские клёвые ребята», мы готовы поверить, что Трамп действительно — наш, тайный член «Единой России» и кооператива «Озеро». Уже когда более или менее утихла история с Трампом и проститутками в Москве, наш президент вдруг вспыхнул и так встал грудью на защиту Дональда, что я грешным делом подумал, что настоящая фамилия Трампа — Ротенберг. Так защищают только друга и близкого человека. И поэтому я очень боюсь, как бы не вышло чего дурного, когда выяснится, что Трамп не тот, за кого мы его выдаем. Когда разочаровываешься в том, кого любил, можешь самых разных глупостей наделать.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»